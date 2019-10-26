О чем просил отца убивший сослуживцев срочник 

Массовое убийство в воинской части Забайкалья не связано с дедовщиной или конфликтами по службе. Об этом свидетельствует намерение подозреваемого остаться в армии и перейти на контракт, передает «URA.RU» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, незадолго до ЧП солдат Рамиль Шамсутдинов общался с отцом и сказал, что хочет остаться в армии и служить по контракту.
«Отец Рамиля неделю назад высылал ему 1,5 тысячи рублей на новый телефон и документы, необходимые для прохождения контрактной службы, поскольку он до последнего хотел там остаться», — заявил источник.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Забайкалье 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула.
Погибли восемь человек. Еще двое получили тяжелые ранения. На место ЧП прибыла комиссия во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.
В Минобороны России назвали причиной происшествия нервный срыв, связанный с личными проблемами, не имеющими отношения к службе.
Пресса выяснила, что Шамсутдинов подростком часто ездил в военно-патриотические лагеря. Он мечтал стать военным с детства, но не поступил в военное училище.