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Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пол торгового центра в казахстанском Усть-Каменогорске оказался выложен фрагментами могильных плит. Об этом сообщает издание Tengri News.
На опубликованной видеозаписи в мозаике пола видны фрагменты надгробий с портретами. Выполнявшая работы мастерская заявила, что использованные памятники были выкуплены, так как их не собирались устанавливать на места захоронений.
Администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.
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Теги:
Происшествия , Усть-Каменогорск
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