Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра

Пол торгового центра в казахстанском Усть-Каменогорске оказался выложен фрагментами могильных плит. Об этом сообщает издание Tengri News.

На опубликованной видеозаписи в мозаике пола видны фрагменты надгробий с портретами. Выполнявшая работы мастерская заявила, что использованные памятники были выкуплены, так как их не собирались устанавливать на места захоронений.

Администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.