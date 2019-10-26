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Названа причина взрыва в кафе в Улан-Удэ 

News.ru 1 час назад
Названа причина взрыва в кафе в Улан-Удэ
Фото: РИА Новости
Городская администрация бурятской столицы сообщила, что, по предварительным данным, причиной взрыва и пожара в кафе быстрого питания стала неправильная эксплуатация газового оборудования.
Уточняется, что все 12 человек, пострадавших в результате ЧП, являются работниками кафе. На данный момент семеро из них отпущены лечиться амбулаторно, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru ранее, замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева рассказала, что один ребёнок и один взрослый, пострадавшие в результате взрыва, находятся в реанимации. Пять человек, получившие ожоги и оглушённые взрывной волной, отказались от госпитализации.
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Теги:
Происшествия , Интерфакс , Улан-Удэ
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