В российском городе взорвалось кафе

В одном из кафе города Улан-Удэ произошел хлопок газа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Бурятия.

По информации агентства ТАСС, пострадали 12 человек. Двое из них, в том числе подросток, попали в реанимацию, один в состоянии комы. Пять человек от госпитализации отказались.

В момент взрыва в кафе находились только работники заведения. После хлопка оказались разрушены внутренние перегородки и остекление, также начался пожар на площади в два квадратных метра.