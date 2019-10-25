Стрельба в Забайкалье: появились новые подробности

Устроивший стрельбу солдат вырос в семье полицейских

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подозреваемый в убийстве восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае , вырос среди родственников, работавших в правоохранительных органах , рассказала глава администрации Вагайского района Елена Шаргина.

По её словам, отец предполагаемого преступника — пенсионер по линии МВД, а два брата служат в полиции, передаёт ТАСС. Она отметила, что родственники Шамсутдинова воспитанные, а сам стрелок — общительный и заботливый.

По данным Znak.com, мужчина с детства мечтал пойти в армию.