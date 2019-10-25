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Устроивший стрельбу солдат вырос в семье полицейских 

News.ru 1 час назад
Стрельба в Забайкалье: появились новые подробности
Фото: РИА Новости
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подозреваемый в убийстве восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае, вырос среди родственников, работавших в правоохранительных органах, рассказала глава администрации Вагайского района Елена Шаргина.
По её словам, отец предполагаемого преступника — пенсионер по линии МВД, а два брата служат в полиции, передаёт ТАСС. Она отметила, что родственники Шамсутдинова воспитанные, а сам стрелок — общительный и заботливый.
По данным Znak.com, мужчина с детства мечтал пойти в армию.
Как писал News.ru, в Забайкальском крае солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам, погибло восемь человек, ещё двое госпитализированы. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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