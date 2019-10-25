Жена Бута рассказала о своих планах в США

Жена и дочь Виктора Бута останутся в США до конца ноября

Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута , отбывающего 25-летний срок заключения в США , и дочь супружеской пары Лиза, которые приехали в Америку в сентябре, чтобы навещать россиянина в тюрьме, задержатся в США до конца ноября, несмотря на то, что им могут не дать разрешения на дополнительные свидания.

"Мы задержимся здесь до конца ноября, несмотря на то, что усилия российских дипломатов, пытающихся добиться для нас продления разрешения на дополнительные свидания с Виктором, пока тщетны", — сообщила агентству по телефону из США Алла Бут.

"Сроки прежнего разрешения уже закончились, оно действовало один месяц, и теперь мы видимся с Виктором только в выходные, на общих основаниях, в огромном зале, где одновременно происходят десятки визитов родных и друзей к заключенным. Там стоит такой гвалт, что очень трудно услышать друг друга", — рассказала она.

Алла Бут добавила, что посольство РФ в Вашингтоне уже дважды обращалось в госдепартамент с просьбой продлить разрешение на дополнительные свидания, которые проходят в будни, когда в зале свиданий нет никого, кроме семьи Бут. Без запроса госдепартамента американское бюро тюрем не может дать такое разрешение, пояснила Бут.

"На запросы нашего посольства просто нет ответа. Нам не отказывают, но и не разрешают дополнительные свидания, так что приходится рассчитывать только на выходные и планировать свои действия исходя из этих реалий", — сказала она.

"Вероятнее всего, последними днями наших свиданий с Виктором в этот приезд станут 9 и 10 ноября, суббота и воскресенье. Когда у нас получится приехать еще раз, неизвестно, это зависит от очень многих обстоятельств, в том числе от виз и разрешений американской стороны", — добавила Алла Бут.

По ее словам, после 10 ноября она вместе с дочерью отправится из городка Мэрион в штате Иллинойс, где расположена тюрьма, в которой содержится Бут, обратно в Нью-Йорк, чтобы перед отъездом в Москву встретиться с адвокатами мужа.

"Мы будем обсуждать дальнейшие действия, направленные на возвращение Виктора домой — как юридические, так и связанные с существующими международными соглашениями, участниками которых являются Россия и США. Поскольку мы не знаем, когда нам удастся опять приехать в Америку, и удастся ли, нам нужно в этот раз обо всем поговорить с адвокатами", — сказала Бут.

Она подчеркнула, что переговоры пока будут "чисто теоретическими", потому что у семьи Бут нет средств на оплату каких-либо юридических действий.

"Мы пока просто хотим понять, какие еще возможности существуют для того, чтобы Виктор мог вернуться домой раньше, чем пройдет 25 лет. Он уже отбыл более 11 лет из этого срока", — сказала Алла Бут.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.