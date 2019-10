Дерипаска выиграл суд у западных СМИ

Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Отмечается лишь, что иск удовлетворен полностью.

Иск к издателям британских The Times и The Telegraph, а также американской The Nation был подан в середине сентября. Поводом послужили публикации в этих издания, которые, по утверждению Дерипаски, стали причиной наложения на него западных санкций.

Утверждалось, что представленные в материалах сведения были голословными и не соответствовали действительности.