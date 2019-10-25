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Дерипаска выиграл суд у западных СМИ 

Lenta.ru 34 минуты назад
Дерипаска выиграл суд у западных СМИ
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем крупным СМИ Великобритании и США о защите чести и деловой репутации, следует из картотеки арбитражных дел.
Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Отмечается лишь, что иск удовлетворен полностью.
Иск к издателям британских The Times и The Telegraph, а также американской The Nation был подан в середине сентября. Поводом послужили публикации в этих издания, которые, по утверждению Дерипаски, стали причиной наложения на него западных санкций.
Утверждалось, что представленные в материалах сведения были голословными и не соответствовали действительности.
Дерипаска, а также его компании — UC Rusal и головной холдинг En+ — были включены в санкционный список США в апреле прошлого года. Впоследствии бизнесмену удалось заключить сделку с американским Минфином, по условиям которой он снизил свою долю владения в предприятия ниже контрольной. После этого санкции были сняты.
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Теги:
Происшествия , Олег Дерипаска , En+ Group , Минфин , Русал , Daily Telegraph , Газета The Times , Краснодарский Край , США , Великобритания
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