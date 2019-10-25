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Российский правозащитник объявил голодовку в СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Российский правозащитник объявил голодовку в СИЗО
Фото: РИА Новости
Обвиненный в покушении на мошенничество заместитель председателя «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков объявил голодовку. Об этом «Интерфаксу» сообщил член ОНК Москвы, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
По его словам, «фактически» забастовку правозащитник начал в четверг, 24 октября. Он протестует против действий следствия и суда. Также мужчина пожаловался на действия оперативника, который пытался заставить его общаться с журналистами НТВ.
Хуруджи уточнил, что сейчас внешне Маяков выглядит болезненно. Он предположил, что это связано с имеющимися у него проблемами с сердцем и позвоночником.
Андрей Маяков арестован до 22 декабря по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Якобы он получил от осужденного часть «незаконного вознаграждения» в 200 тысяч рублей и должен был помочь в прекращении уголовного дела. По данным Следственного комитета, всего правозащитник требовал 2,5 миллиона рублей и ранее был судим за аналогичные преступления.
По словам главы «Комитета за гражданские права» Андрея Бабушкина, Маяков собирался взяться за дело мужчины, жаловавшегося на произвол силовиков. Полицейские ворвались в офис, когда тот озвучил «провокатору» сумму своего гонорара. В присутствии правоохранителей клиент заявил, что «Маяков требовал у него то ли 250 тысяч для "решения вопроса с прокурором", то ли 1150 тысяч рублей на весь процесс».
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Теги:
Происшествия , Андрей Маяков , ФСИН , НТВ
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