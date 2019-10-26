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СМИ: в Ростове к приезду патриарха заасфальтировали рельсы. Прорезать пытались трамваем за 30 млн ФОТО 

Ura.Ru 1 час назад
Трамвай за 30 миллионов пустили по асфальту в Ростове
Фото: URA.RU
В Ростове-на-Дону рабочие закатали трамвайные рельсы в асфальт, готовя участок улицы к визиту патриарха Кирилла. Пробить пути пытались новым трамваем, который после такого эксперимента пришлось брать на буксир.
Первым о курьезе написал блогер Илья Варламов, после чего информация распространилась в местных СМИ. Так, по данным портала 161.ru, ремонт на улице Станиславского должны были закончить еще к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Не успели. В этом году решили, что работы нужно завершить к визиту патриарха Кирилла, который приедет в город 26 октября. Дорогу заасфальтировали вместе с рельсами.
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Сделано якобы это было специально — по технологии.
«Рельсы заливают асфальтом на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы об них не спотыкались. Потом по рельсам пускают трамвай, и он сам себе прорезает колею», — приводит портал слова рабочих.
Как бы то ни было, первый же трамвай сошел с рельс, для буксировки на место пришлось вызывать «КамАЗ».
«Трамваем за 30 млн прорезают асфальт? Почему нельзя было взять постарее для этих целей?», — пишет портал Delta.
Рабочие, в свою очередь, утверждают, что сход с путей был связан не с асфальтом на рельсах, а с тем, что у трамвая «села батарея».
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в беседе с «Интерфаксом» опроверг связь скорого приезда патриарха с ремонтом дороги и трамвайных путей, которые, кстати, находятся около храма.
«Привязывать городские работы к визиту первосвятителя можно с таким же успехом, как объявлять наступившую в городе осень срежиссированным под визит патриарха событием», — сказал Петровский.
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Теги:
Происшествия , Игорь Петровский , Илья Варламов , Камаз , Интерфакс
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