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Пытки женщины электрошокером троюродным племянником Кадырова попали на видео 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Появилось видео, на котором бывший мэр Грозного — троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Ислам Кадыров — бьет женщину электрошокером. Отрывок сюжета телерадиокомпании «Грозный» опубликовал «Дождь».
Видеозапись была предоставлена пресс-службой бывшего чиновника. Как сообщалось ранее, в отношении Кадырова начата полицейская проверка. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о происходящем.
Ислам Кадыров занимал пост градоначальника чеченской столицы с 2012 по 2015 год и стал самым молодым мэром в России в возрасте 25 лет.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Политика , Ислам Кадыров , Рамзан Кадыров , Альви Керимов , Грозный , Чеченская Республика
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