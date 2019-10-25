Пытки женщины электрошокером троюродным племянником Кадырова попали на видео

Видеозапись была предоставлена пресс-службой бывшего чиновника. Как сообщалось ранее, в отношении Кадырова начата полицейская проверка. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о происходящем.

Ислам Кадыров занимал пост градоначальника чеченской столицы с 2012 по 2015 год и стал самым молодым мэром в России в возрасте 25 лет.