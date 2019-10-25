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В колонии с опасными преступниками в ЯНАО нашли нарушения 

Газета.Ru 41 минуту назад
В колонии с опасными преступниками нашли нарушения
Фото: РИА Новости
В исправительной колонии N18 "Полярная сова", где содержатся опасные преступники, были найдены нарушения соблюдения режима и надзора за поведением осужденных. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в ходе проверки прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко выявил "нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений".
Также в исправительном учреждении был обнаружены нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскной и профилактической работы.
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Происшествия , Александр Герасименко , ФСИН , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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