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39 тел в грузовике: установлен владелец трейлера 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Трейлер, в котором в Англии были найдены 39 трупов, принадлежит компании из Ирландии. Об этом сообщает RTE.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», в прицепе грузовика в промышленной зоне в городе Грейс, графство Эссекс, были найдены тела 39 человек. По данным британской прессы, причиной их смерти стало переохлаждение.
По сведениям RTE, трейлер принадлежит компании Global Trailer Rentals. 15 октября ее представительство в ирландском графстве Монахан сдало его в долгосрочную аренду. Информация об арендаторе была передана компанией правоохранительным органам, так же как и данные с систем спутникового отслеживания маршрутов, которой оснащен прицеп.
Вчера полиция Эссекса сообщила, что все погибшие были гражданами Китая, восемь из них — женщины, а по подозрению в совершении преступления задержан один человек. По данным СМИ, подозреваемый — 25-летний североирландец Мо Робинсон, водитель грузовика, а погибшие были нелегальными мигрантами.
Комментарии38 
Теги:
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , МВД , Ирландия , Великобритания
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