Дагестанец обворовал в Москве блогера из Челнов

Гафаров прилетел в столицу ради посещения съемок шоу «Камеди клаб». Они проходили в «Барвиху Luxury Village». Туда блогер приехал на такси. Позже он понял, что оставил в машине свою сумку «Дольче и Габбана».

В ней находились паспорт Гафарова, заграничный паспорт, водительское удостоверение, бумажник с 130 тысячами рублей, миллион и 50 тысяч рублей, полученные от бизнес-партнера, ноутбук, глюкометр (блогер — диабетик), лекарства, маска для сна бренда « Карл Лагерфельд » и подаренная матерью цепочка «Версаче».

Гафаров сообщил о потере в таксопарк. Там ему дали номер телефона водителя, но трубку тот не поднял. По этой причине блогер, пропустив обратный рейс, обратился в полицию. Там ему сообщили, что его обокрал 35-летний дагестанец.