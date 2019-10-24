Дагестанец обворовал в Москве блогера из Челнов 

Блогера из Набережных Челнов Эрика Гафарова в Москве обворовал таксист из Дагестана. Об этом потерпевший сам рассказал «Подмосковью сегодня».
Гафаров прилетел в столицу ради посещения съемок шоу «Камеди клаб». Они проходили в «Барвиху Luxury Village». Туда блогер приехал на такси. Позже он понял, что оставил в машине свою сумку «Дольче и Габбана».
В ней находились паспорт Гафарова, заграничный паспорт, водительское удостоверение, бумажник с 130 тысячами рублей, миллион и 50 тысяч рублей, полученные от бизнес-партнера, ноутбук, глюкометр (блогер — диабетик), лекарства, маска для сна бренда «Карл Лагерфельд» и подаренная матерью цепочка «Версаче».
Гафаров сообщил о потере в таксопарк. Там ему дали номер телефона водителя, но трубку тот не поднял. По этой причине блогер, пропустив обратный рейс, обратился в полицию. Там ему сообщили, что его обокрал 35-летний дагестанец.
«Приложу максимум усилий, чтобы этот человек, во-первых, пожалел о содеянном, а во-вторых, не смог причинить больше никому подобные проблемы», — заверил Эрик Гафаров.