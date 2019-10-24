Сын Абызова срочно покинул Россию

«Вынужден жить в Америке»: Сын Абызова уехал из России

Несовершеннолетний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уехал в США из-за угрозы изъятия из семьи органами опеки. Об этом экс-министр заявил во время заседания суда, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — приводит слова Абызова принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам Абызова, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, но он лишен возможности платить бывшей жене алименты, поскольку все его средства заблокированы.

Также Абызов пожаловался, что ему не дают свидания с родственниками и не разрешают звонить из СИЗО