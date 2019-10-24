Сын Абызова срочно покинул Россию

Несовершеннолетний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уехал в США из-за угрозы изъятия из семьи органами опеки. Об этом экс-министр заявил во время заседания суда, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — приводит слова Абызова принадлежащий Григорию Березкину РБК.
По словам Абызова, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, но он лишен возможности платить бывшей жене алименты, поскольку все его средства заблокированы.
Также Абызов пожаловался, что ему не дают свидания с родственниками и не разрешают звонить из СИЗО.
Как ранее сообщал «Рамблер», Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд рублей. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года экс-министр организовал аферу, в результате которой принадлежащие ему компании СИБЭКО и РЭС приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В июле Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-министра, которое оценивается в сумму более 20 млрд 629 млн рублей.