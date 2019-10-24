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Пожар произошёл на базе ОМОНа в Ингушетии 

News.ru + ещё 2 14 минут назад
Пожар произошёл на базе ОМОНа в Ингушетии
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Никто не пострадал в результате пожара, произошедшего 24 октября на территории базы ОМОНа в ингушском городе Карабулак.
Информация о возгорании в здании тира на территории подразделения Росгвардии ОМОНа поступила в местный центр управления в кризисных ситуациях в 13:26 по московскому времени. Очаг был локализован в 14:03, открытое горение ликвидировано в 15:15.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.
В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее News.ru писал, что посетителей и сотрудников крупного торгового центра эвакуировали на юге Москвы 24 октября. Причиной стало возгорание в вытяжке пивного бара на первом этаже. Сообщение поступило в оперативные службы с улицы Ленинская Слобода. В расположенном там торгово-офисном здании размещаются десятки различных магазинов и так называемая гастрономическая улица с большим количеством точек общепита.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Росгвардия , МЧС , Интерфакс , Карабулак , Республика Ингушетия
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