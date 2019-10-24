Пожар произошёл на базе ОМОНа в Ингушетии

Никто не пострадал в результате пожара, произошедшего 24 октября на территории базы ОМОНа в ингушском городе Карабулак

Информация о возгорании в здании тира на территории подразделения Росгвардии ОМОНа поступила в местный центр управления в кризисных ситуациях в 13:26 по московскому времени. Очаг был локализован в 14:03, открытое горение ликвидировано в 15:15.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее News.ru писал, что посетителей и сотрудников крупного торгового центра эвакуировали на юге Москвы 24 октября. Причиной стало возгорание в вытяжке пивного бара на первом этаже. Сообщение поступило в оперативные службы с улицы Ленинская Слобода. В расположенном там торгово-офисном здании размещаются десятки различных магазинов и так называемая гастрономическая улица с большим количеством точек общепита.