В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

Появилось видео, на котором маленький ребенок проваливается в водопроводный колодец. Ролик опубликован в группе "Набережные Челны Life" в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как на улице женщина везет детскую коляску, рядом с ней идет маленький ребенок. Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь. После этого женщина бросается ему на помощь, к колодцу подбегают очевидцы, и им удается вытащить мальчика.

Интернет-пользователи утверждают, что инцидент произошел в Татарстане. О состоянии здоровья ребенка ничего неизвестно.