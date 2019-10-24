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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Ребенок провалился в люк на глазах у матери
Фото: кадр видео
Появилось видео, на котором маленький ребенок проваливается в водопроводный колодец. Ролик опубликован в группе "Набережные Челны Life" в социальной сети "ВКонтакте".
На записи видно, как на улице женщина везет детскую коляску, рядом с ней идет маленький ребенок. Мать смотрит, как мальчик становится на люк. Неожиданно крышка колодца переворачивается, и ребенок проваливается внутрь. После этого женщина бросается ему на помощь, к колодцу подбегают очевидцы, и им удается вытащить мальчика.
Интернет-пользователи утверждают, что инцидент произошел в Татарстане. О состоянии здоровья ребенка ничего неизвестно.
Прокуратура региона выясняет, действительно ли видео было снято в республике. Как заявил РИА Новости старший помощник прокурора Руслан Галиев, если этот факт подтвердится, то будет организована проверка и оценка деятельности коммунальных служб и других ответственных организаций.
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Происшествия , Руслан Галиев , РИА Новости , Республика Татарстан
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