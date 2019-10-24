В Москве арестовали россиянина за госизмену

Суд в Москве арестовал гражданина РФ Валуева по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Алексея Валуева, подозреваемого в государственной измене. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он был арестован 14 октября. "Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 14 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря", — сказала представитель суда. Делу присвоен гриф "секретно", судебное заседание прошло в закрытом режиме.

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