Сбежавшего участника «Нового величия» заочно арестовали

Суд заочно арестовал сбежавшего на Украину фигуранта дела «Нового величия»

Юрист добавил, что дело выделили в отдельное производство.

В пресс-службе суда заявили, что Гаврилова объявили в розыск. Если появятся сведения, что он сбежал за границу, и Интерпол сочтет уголовное преследование обоснованным, то его объявят в международный розыск.

Ранее о том, что находящийся под домашним арестом Гаврилов уехал из России и попросил политического убежища на Украине , РИА Новости сообщила координатор юридической службы ОВД-Инфо Алла Фролова

После этого прокурор попросил изменить ему меру пресечения.

По словам Пашкова, "в суд поступило представление от ФСИН об изменении Гаврилову меры пресечения на содержание под стражей". В службе отметили, что не знают, где находится обвиняемый, добавил адвокат.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ