Упал и умер: пенсионер скончался в холле поликлиники

Пожилой мужчина умер в холле тюменской поликлиники

Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, но спасти мужчину не удалось. Причину смерти установит экспертиза.

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