Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожилой мужчина умер в холле тюменской поликлиники 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Упал и умер: пенсионер скончался в холле поликлиники
Фото: РИА Новости
В Тюмени пенсионер потерял сознание и умер в холле поликлиники. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
"Пожилой мужчина упал в холле поликлиники №3 Тюмени. Медицинские работники учреждения провели необходимые мероприятия по возобновлению сердечной деятельности, которые продолжила бригада скорой помощи, прибывшая в течение 15 минут по экстренному поводу", — сообщили в пресс-службе.
Реанимационные мероприятия проводились в течение 45 минут, но спасти мужчину не удалось. Причину смерти установит экспертиза.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
ТАСС: последние новости
Суд в Москве арестовал гражданина РФ Валуева по подозрению в госизмене Суд в Москве арестовал гражданина РФ Валуева по подозрению в госизмене В британской полиции считают, что грузовик с 39 трупами прибыл в Эссекс из Бельгии В британской полиции считают, что грузовик с 39 трупами прибыл в Эссекс из Бельгии Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом
Происшествия , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны24
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии102
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию117
Дело MH17: следствие утаивает детали
Дело MH17: следствие утаивает детали139
«У людей недоумение»: Медведев дал совет «ЕР»
«У людей недоумение»: Медведев дал совет «ЕР»17
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение