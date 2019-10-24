Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестрам Хачатурян продлили запрет покидать свои дома и общаться друг с другом 

ТАСС 43 минуты назад
Мосгорсуд продлил до 28 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий двум сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить, продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 декабря", — огласил решение судья.
По решению суда заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах следствия содержатся сведения о преступлениях против половой неприкосновенности сестер.
Сестрам предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего, их отца Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца. Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.
Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе его дочери признали вину в убийстве, пояснив, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.
2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым мере пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.
ТАСС: последние новости
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Пожарные не обнаружили задымления в ТЦ "Смоленский пассаж" Пожарные не обнаружили задымления в ТЦ "Смоленский пассаж" Полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины, упавшей под поезд в метро Москвы Полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины, упавшей под поезд в метро Москвы
Комментарии
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1092
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц34
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина217
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение