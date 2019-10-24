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Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Россиянин засудил соседку за курение на балконе
Фото: flickr.com
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Иск против женщины подал ее сосед, живущий этажом ниже. Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей. При этом обе стороны не оспаривали сам факт курения.
Суд признал, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе, но частично удовлетворил требование истца.
"Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — отметили в суде.
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Происшествия , Челябинская Область
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