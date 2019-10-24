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В Татарстане задержали кошку-наркокурьера 

Вести.Ru + ещё 9 2 часа назад
В Татарстане задержали кошку-наркокурьера
Фото: РИА Новости
Хвостатого наркокурьера задержали сотрудники исправительной колонии №10 в Татарстане. На территории исправительного учреждения поймали кошку, в ошейнике которой нашли, предположительно, гашиш. Момент проникновения злоумышленницы, совершенный днем 23 октября, попал на видео.
Усатая оказалась отважным преступником — рванула к бараку через проходную прямо на глазах у надзирателей. На кадрах видно, как мужчины бросились за незваной гостьей, пробежавшей по плацу. Поймать ее труда не составило.
Найденное в ошейнике вещество отправили на экспертизу, наркокурьера передали полицейским, которые и решает его судьбу.
В 2010 году в этой же колонии поймали кошку, в ошейнике которой находился героин. Животное направлялось к своему хозяину, на тот момент отбывавшему наказание. Задержание вышло кровавым — служебная собака загрызла насмерть наркокурьера.
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Происшествия , ФСИН , Республика Татарстан
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