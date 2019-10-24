В Татарстане задержали кошку-наркокурьера

Усатая оказалась отважным преступником — рванула к бараку через проходную прямо на глазах у надзирателей. На кадрах видно, как мужчины бросились за незваной гостьей, пробежавшей по плацу. Поймать ее труда не составило.

Найденное в ошейнике вещество отправили на экспертизу, наркокурьера передали полицейским, которые и решает его судьбу.

В 2010 году в этой же колонии поймали кошку, в ошейнике которой находился героин. Животное направлялось к своему хозяину, на тот момент отбывавшему наказание. Задержание вышло кровавым — служебная собака загрызла насмерть наркокурьера.