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Женщина в пьяной ссоре забила насмерть сожителя на юго-востоке Москвы 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Пьяная ссора в Москве: женщина забила сожителя
Фото: ТАСС
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая в ходе пьяного конфликта до смерти избила сожителя на юго-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва".
Ей предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
По данным следствия, в ночь на 23 октября в квартире дома на Ухтомской улице, между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем возник конфликт.
В ходе ссоры женщина нанесла мужчине по голове множественные удары металлическим предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ранее суд заключил под стражу сотрудника хостелла в ТиНАО Сергея Сазонова, подозреваемого в убийстве 20-летней беременной супруге своего коллеги и 47-летнего постояльца.
В отношении задержанного уроженца Кургана 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Происшествия , Криминал , Сергей Сазонов , СКР , АГН "Москва" , Москва
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