Пьяная ссора в Москве: женщина забила сожителя

Женщина в пьяной ссоре забила насмерть сожителя на юго-востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая в ходе пьяного конфликта до смерти избила сожителя на юго-востоке Москвы , сообщает Агентство "Москва".

Ей предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

По данным следствия, в ночь на 23 октября в квартире дома на Ухтомской улице, между женщиной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее сожителем возник конфликт.

В ходе ссоры женщина нанесла мужчине по голове множественные удары металлическим предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее суд заключил под стражу сотрудника хостелла в ТиНАО Сергея Сазонова , подозреваемого в убийстве 20-летней беременной супруге своего коллеги и 47-летнего постояльца.

В отношении задержанного уроженца Кургана 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".