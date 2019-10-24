В Москве эвакуировали крупный ТЦ

Посетителей и сотрудников крупного торгового центра эвакуировали на юге Москвы. Причиной стало возгорание в вытяжке пивного бара на первом этаже.
Сообщение поступило в оперативные службы с улицы Ленинская слобода. В расположенном там торгово-офисном здании размещаются десятки различных магазинов и так называемая «гастрономическая улица» с большим количеством точек общепита.
По словам завсегдатаев этих заведений, сигнализация пожарной тревоги там не редкость. Однако часто большинство посетителей её игнорируют.
На этот раз, как уточнили в экстренных службах, угроза пожара была вполне реальной: загорелся утеплитель.
Ранее, как писал News.ru, сигнал для эвакуации прозвучал в здании Совета Федерации. Работников верхней палаты парламента попросили покинуть свои рабочие места и взять с собой документы.