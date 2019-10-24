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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено 

ТАСС 36 минут назад
На серой ветке метро восстановили движение после ЧП
Фото: РИА Новости
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом в четверг сообщается на странице столичной подземки в Twitter
"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савеловской" до "Алтуфьево" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение поездов из центра на северном участке ветки было приостановлено в связи с падением пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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