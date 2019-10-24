На серой ветке метро восстановили движение после ЧП

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом в четверг сообщается на странице столичной подземки в Twitter

"Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии от "Савеловской" до "Алтуфьево" восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) October 24, 2019

Ранее сообщалось, что движение поездов из центра на северном участке ветки было приостановлено в связи с падением пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.