Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест

Суд в Москве продлил арест Полу Уилану до 29 декабря

Лефортовский суд Москвы в четверг продлил арест обвиняемому в шпионаже против РФ Полу Уилану, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Уилану до 29 декабря", — сказала судья.

В ходе оглашения решения Уилан начал перебивать судью, заявляя, что он не имеет отношения к шпионажу, а российские власти якобы незаконно изъяли его паспорт.

"Российские спецслужбы думали, что поймали Джеймса Бонда, а на самом деле они поймали мистера Бина", — сказал Уилан.

Заседание суда по продлению ареста шло в закрытом режиме, поскольку в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.