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Суд в Москве продлил арест Полу Уилану до 29 декабря 

ТАСС 47 минут назад
Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы в четверг продлил арест обвиняемому в шпионаже против РФ Полу Уилану, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Уилану до 29 декабря", — сказала судья.
В ходе оглашения решения Уилан начал перебивать судью, заявляя, что он не имеет отношения к шпионажу, а российские власти якобы незаконно изъяли его паспорт.
"Российские спецслужбы думали, что поймали Джеймса Бонда, а на самом деле они поймали мистера Бина", — сказал Уилан.
Заседание суда по продлению ареста шло в закрытом режиме, поскольку в деле, как утверждает следствие, есть сведения, составляющие гостайну.
48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Происшествия , Джеймс Бонд , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Москва
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