Опубликовано видео нападения медведя на дрессировщика

В России нападение медведя на дрессировщика на глазах у зрителей сняли на видео

В карельском городе Олонец цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления на глазах у зрителей. Видео инцидента на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала местная жительница.

На кадрах видно, как после исполнения трюка животное в наморднике получает угощение, а затем атакует мужчину и валит его на пол, обхватив лапами. Другой работник цирка подбегает и несколько раз бьет зверя ногой, пытаясь отстранить от человека. На фоне слышны крики зрителей. Защитной сетки вокруг арены не было.

«В конце видео видно в руках шокер. Медведь пошел к нашей секции, и все как в тумане, как его угомонили, я уже не видела. У меня до сих пор коленки трясутся!» — написала автор ролика.

Она отметила, что никто не пострадал, но «это не точно».