Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нападение медведя на дрессировщика на глазах у зрителей сняли на видео 

Lenta.ru 34 минуты назад
Опубликовано видео нападения медведя на дрессировщика
Фото: ТАСС
В карельском городе Олонец цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления на глазах у зрителей. Видео инцидента на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала местная жительница.
На кадрах видно, как после исполнения трюка животное в наморднике получает угощение, а затем атакует мужчину и валит его на пол, обхватив лапами. Другой работник цирка подбегает и несколько раз бьет зверя ногой, пытаясь отстранить от человека. На фоне слышны крики зрителей. Защитной сетки вокруг арены не было.
«В конце видео видно в руках шокер. Медведь пошел к нашей секции, и все как в тумане, как его угомонили, я уже не видела. У меня до сих пор коленки трясутся!» — написала автор ролика.
Она отметила, что никто не пострадал, но «это не точно».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
В Китае объяснили причину ненападения США на Россию В Китае объяснили причину ненападения США на Россию Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили
Происшествия , Олонец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия направила Армении ноту протеста
Россия направила Армении ноту протеста19
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»673
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились102
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России51
США сымитировали бомбардировку Калининграда
США сымитировали бомбардировку Калининграда107
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение