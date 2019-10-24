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Суд в Бангладеш приговорил к казни 16 человек за сожжение заживо студентки 

ТАСС + ещё 2 22 минуты назад
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение заживо студентки
Фото: Соцсети
Суд в Бангладеш вынес в четверг смертный приговор 16 лицам, признанным виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле. Как сообщает телеканал NDTV, девушка перед этим подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны главы одной из религиозных школ — медресе.
По данным телеканала, студентка Нусрат Джахан Рафи была облита керосином и подожжена после того, как отказалась отозвать жалобу. Этот случай вызвал волну возмущения в стране.
"Этот вердикт суда доказывает, что убийцам в Бангладеш ничего не сойдет с рук. У нас есть верховенство закона ", — цитирует телеканал прокурора Хафеза Ахмеда после оглашения приговора в зале суда.
Как ранее сообщали бангладешские СМИ, Нусрат была подожжена 6 апреля на крыше медресе "Сонагази Исламия Мадраса", где она училась, людьми, верными директору, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах. Четыре дня спустя девушка умерла от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. Полиция арестовала 16 человек, 12 обвиняемых затем сознались в причастности к убийству.
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Происшествия , В мире , Бангладеш
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