ЧП в Мексике: авиакатастрофа унесла жизни пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате падения самолета марки Cessna в среду в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура региона.
"По предварительным данным, авиационное происшествие унесло жизни пяти человек", — отмечается в сообщении.
Трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро. Власти предполагают, что самолет следовал в Акапулько в юго-западном штате Герреро из штата Дуранго на северо-западе страны.
Прокуратура Мичоакана приступила к расследованию авиакатастрофы. Сведений о ее возможных причинах пока обнародовано не было.