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На западе Мексики в результате авиакатастрофы небольшого самолета погибли пять человек 

ТАСС + ещё 7 6 часов назад
ЧП в Мексике: авиакатастрофа унесла жизни пяти человек
Фото: РИА Новости
По меньшей мере пять человек погибли в результате падения самолета марки Cessna в среду в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter генеральная прокуратура региона.
"По предварительным данным, авиационное происшествие унесло жизни пяти человек", — отмечается в сообщении.
Трагедия произошла в районе Лас-Хунтас в муниципалитете Мадеро. Власти предполагают, что самолет следовал в Акапулько в юго-западном штате Герреро из штата Дуранго на северо-западе страны.
Прокуратура Мичоакана приступила к расследованию авиакатастрофы. Сведений о ее возможных причинах пока обнародовано не было.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Мексика
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