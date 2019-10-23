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Участник «Нового величия» сбежал из-под домашнего ареста на Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Участник «Нового величия» сбежал на Украину
Фото: РИА Новости
Участник экстремистской молодежной организации «Новое величие» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и запросил политическое убежище на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию России и попросил политическое убежище у властей Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Официальных подтверждений этой информации от правоохранительных органов нет. Представители защиты других фигурантов дела отказались комментировать эту информацию.
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Происшествия , Сергей Гаврилов , МВД , ИТАР-ТАСС
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