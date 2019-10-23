Российские школьники отправились на поиски маньяка

Российские школьники сами решили найти напавшего на девятиклассницу маньяка

После нападения на девятиклассниц в Свободе Золотухинского района Курской области школьники отправились на поиски маньяка, а местные жители начали закупаться перцовыми баллончиками. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам одного из сельчан, потерпевшие «в основном сидят дома, стараются не встречаться». Остальные жители напуганы. Сам он купил два перцовых баллончика.

«Вчера десять пацанов ходили по Свободе, искали нападавшего, но не нашли», — сказал он.

Другая местная жительница рассказала изданию, что выходить на улицы поселения стало страшно. Несмотря на то, что нападавшего пока не нашли, среди сельчан распространяются фотографии похожих на него людей.

После нападения девятиклассницы «были очень сильно напуганы, не могли говорить», отметила сотрудница скорой помощи. У одной из школьниц порезана рука, обеих девочек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что курская школьница спасла подругу от нападения неизвестного мужчины на улице. Три девушки возвращались домой с тренировки по боксу. Они опоздали на маршрутку и стали ждать на остановке следующую, когда к ним вдруг подошел неизвестный с ножом и напал на одну из них. За нее заступилась подруга, после чего нападавший скрылся с места происшествия, а девочки побежали в расположенное неподалеку общежитие городского техникума, где им вызвали скорую.