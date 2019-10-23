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Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге 

Рамблер + ещё 7 33 минуты назад
Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга собирался взорвать военные корабли во Владивостоке. Об этом, как передает «Интерфакс», он рассказал во время дачи показаний.
28-летний Махаммаджон Турдиев проходит свидетелем по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, в результате которого погибли 16 человек. Сейчас он находится в Киргизии, его показания зачитал прокурор во время выездного заседания Московского окружного военного суда в Петербурге.
В показаниях Турдиев сообщил, что с 2015 года он проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) вместе со 100 другими мужчинами узбекской национальности, среди которых был исполнитель теракта в Петербурге Акбаржон Джалилов.
Во время обучения они изучали основы ислама, проходили физическую и боевую подготовку. В конце обучения сдавали экзамен по минно-взрывной подготовке. После обучения они должны были стать террористами-смертниками.
По словам Джалилова, ему дали задание взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока. Теракт должен был произойти весной 2017 года, однако не состоялся, потому что Турдиев не смог получить разрешение на въезд в Россию.
Он планировал попасть в РФ незаконно через Украину, однако украинские пограничники его задержали и депортировали в Турцию, оттуда в Казахстан и затем в Киргизию.
Прокурор отметила, что семья Турдиева с 2002 года живет во Владивостоке, некоторое время он тоже проживал в этом городе.
Дело Турдиева выделено в отдельное производство.
Теракт в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический Институт» произошел 3 апреля 2017 года, погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов. Ранения получили 67 человек.
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Происшествия , Видео , Акбаржон Джалилов , Владивосток , Санкт-Петербург
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