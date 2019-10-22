ЧП в Барвихе: бизнесмен найден с простреленной головой

Нефтяник из ХМАО, сидевший за мошенничество, найден с простреленной головой в Подмосковье

На даче в престижном поселке Барвиха в Подмосковье от огнестрельного ранения в голову скончался бывший директор нефтяной компании Вячеслав Шевченко . Тело 62-летнего бизнесмена было найдено в постели 22 октября.

«62-летний Вячеслав Шевченко погиб от огнестрельного ранения в голову», — передает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Сообщается, что тело нашла жена погибшего. По словам родных бизнесмена, рядом с умершим лежал наградной пистолет. Спасти жизнь Шевченко не удалось.

Согласно данным системы СБИС, Вячеслав Шевченко являлся директором «Восточно-Европейской Сибирской нефтяной компании», которая находилась в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) и была закрыта в 2007 году. Как сообщает издание, в начале 2000-х Шевченко был осужден на 8 лет по статье УК РФ «Мошенничество». Он заключил сделку о поставке большого количества дизельного топлива, получил предоплату в сумме около 6 миллионов долларов, но не выполнил условия договора.