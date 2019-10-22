ЧП в Барвихе: бизнесмен найден с простреленной головой

На даче в престижном поселке Барвиха в Подмосковье от огнестрельного ранения в голову скончался бывший директор нефтяной компании Вячеслав Шевченко. Тело 62-летнего бизнесмена было найдено в постели 22 октября.
«62-летний Вячеслав Шевченко погиб от огнестрельного ранения в голову», — передает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
Сообщается, что тело нашла жена погибшего. По словам родных бизнесмена, рядом с умершим лежал наградной пистолет. Спасти жизнь Шевченко не удалось.
Согласно данным системы СБИС, Вячеслав Шевченко являлся директором «Восточно-Европейской Сибирской нефтяной компании», которая находилась в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) и была закрыта в 2007 году. Как сообщает издание, в начале 2000-х Шевченко был осужден на 8 лет по статье УК РФ «Мошенничество». Он заключил сделку о поставке большого количества дизельного топлива, получил предоплату в сумме около 6 миллионов долларов, но не выполнил условия договора.
Подтвердить информацию о гибели Шевченко корреспонденту «URA.RU» не удалось. В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет России. В СКР на момент публикации новости не брали трубку.