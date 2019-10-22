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С подавшего сигнал SOS ледокола эвакуировали человека 

Рамблер 9 минут назад
С ледокола «Тор», подавшего сигнал бедствия у берегов Норвегии, эвакуирована женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Норвегии.
Женщина, входящая в состав экипажа ледокола, получила травмы при шторме и эвакуирована в больницу норвежского Олесунда.
Утром во вторник стало известно, что российский дизель-электрическом ледокол «Тор», который направлялся из Санкт-Петербурга в поселок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии. Во время шторма судно потеряло мощность двигателя. Позже двигатель удалось запустить.
На борту ледокола находятся 33 члена экипажа. Они намерены продолжить движение по изначальному маршруту.
Происшествия , Норвегия
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