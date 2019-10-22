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Эрдоган рассказал о смерти россиян в Турции 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что двое граждан России погибли при строительстве атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом передает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган принес соболезнования от себя и от турецкого народа в связи с произошедшим.
В настоящий момент в Турции нет действующей АЭС. Строительство первой в стране атомной станции «Аккую» ведет дочернее предприятие «Росатома» — компания «Атомстройэкспорт».
В мае 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит 22 миллиарда долларов.
Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин в 2010 году. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами, мощностью 1200 мегаватт каждый. АЭС строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Станцию планируется сдать в эксплуатацию до 2023 года.
Комментарии21
Происшествия , Ближний Восток , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , АЭС Аккую , Росатом , РИА Новости , Турция
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