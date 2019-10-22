Режиссер Гольдман обвинила мужа в жестоком избиении

Режиссер Екатерина Гольдман обвинила экс-мужа в избиении

Режиссер фильма «Точка невозврата» Екатерина Гольдман в эфире программы «Прямой эфир» обвинила бывшего мужа в избиении. Черепно-мозговую травму также получил и ее сын-подросток, попытавшийся вступиться за мать, сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, Екатерина Гольдман попала в больницу с перерезанными сухожилиями и множественными ушибами. Она связала произошедшее с разорением бывшего мужа и попыткой забрать деньги и дом, чтобы оплатить долги.

«Он перелез через забор в один из дней и начал требовать у меня ключи. Он хотел украсть машину, последнюю, которая осталась. Когда он зашел в дом и позвал своих охранников, они начали выносить все имущество. Это зафиксировали камеры», — рассказала она.

В свою очередь Арнольд Гольдман заявил, что его жена ведет себя неадекватно, а травмы получила, разбив подсвечник.

«Я пришла просить о помощи, потому что семь заявлений в полиции, им не дали хода, а он пытается добраться до родителей, он пытался проникнуть к ним в дом», — заявила Гольдман.

По информации издания, героиня прошла проверку на детекторе лжи. Оказалось, что она говорила правду. Экс-супруг ее избивал, а также поднял руку на ее сына. Выяснилось, что Арнольд врал о том, что она сидела в тюрьме и угрожала бывшему мужу ножом.