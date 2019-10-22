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Режиссер Екатерина Гольдман обвинила экс-мужа в избиении 

Рамблер 1 час назад
Режиссер Гольдман обвинила мужа в жестоком избиении
Фото: скриншот
Режиссер фильма «Точка невозврата» Екатерина Гольдман в эфире программы «Прямой эфир» обвинила бывшего мужа в избиении. Черепно-мозговую травму также получил и ее сын-подросток, попытавшийся вступиться за мать, сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Екатерина Гольдман попала в больницу с перерезанными сухожилиями и множественными ушибами. Она связала произошедшее с разорением бывшего мужа и попыткой забрать деньги и дом, чтобы оплатить долги.
«Он перелез через забор в один из дней и начал требовать у меня ключи. Он хотел украсть машину, последнюю, которая осталась. Когда он зашел в дом и позвал своих охранников, они начали выносить все имущество. Это зафиксировали камеры», — рассказала она.
В свою очередь Арнольд Гольдман заявил, что его жена ведет себя неадекватно, а травмы получила, разбив подсвечник.
«Я пришла просить о помощи, потому что семь заявлений в полиции, им не дали хода, а он пытается добраться до родителей, он пытался проникнуть к ним в дом», — заявила Гольдман.
По информации издания, героиня прошла проверку на детекторе лжи. Оказалось, что она говорила правду. Экс-супруг ее избивал, а также поднял руку на ее сына. Выяснилось, что Арнольд врал о том, что она сидела в тюрьме и угрожала бывшему мужу ножом.
«Рамблер» писал, что ранее в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым родственники выпавшей из окна Галины Моргановой обвинил в смерти девушки ее мужа, заявив, что он издевался над ней и избивал. Сам муж погибшей, бывший сотрудник МВД Павел Осинцев рассказал, что он не виноват в смерти жены и что она сама шагнула из окна.
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Происшествия , Андрей Малахов , МВД
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