Угрожал пистолетом: Уилан рассказал о жизни в СИЗО

Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом

Великобритании, Ирландии и Обвиняемый в России шпионаже гражданин США Канады Пол Уилан заявил, что сотрудник СИЗО "Лефортово" угрожал ему пистолетом. Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, во время слушания в Лефортовском суде Москвы мужчина потребовал отвода прокурора из процесса. "Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет", — сказал Уилан. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце прошлого года. По обвинению в шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Порнозвезда не простила измены своему любовнику