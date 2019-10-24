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Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Угрожал пистолетом: Уилан рассказал о жизни в СИЗО
Фото: ТАСС
Обвиняемый в России шпионаже гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан заявил, что сотрудник СИЗО "Лефортово" угрожал ему пистолетом. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, во время слушания в Лефортовском суде Москвы мужчина потребовал отвода прокурора из процесса.
"Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет", — сказал Уилан.
Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце прошлого года. По обвинению в шпионаже ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Ирландия , Канада , США , Великобритания
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