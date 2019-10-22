Известна дата рассмотрения жалоб по делу Baring Vostok

Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви

Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля , сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.

Басманный суд в начале октября продлил обоим домашний арест до 13 января, отклонив предложения о многомиллионных залогах.

"Рассмотрение апелляционных жалоб пройдет в Мосгорсуде 29 октября", — сказала собеседница агентства.

Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.