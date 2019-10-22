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Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви 

РИА Новости 1 час назад
Известна дата рассмотрения жалоб по делу Baring Vostok
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
Басманный суд в начале октября продлил обоим домашний арест до 13 января, отклонив предложения о многомиллионных залогах.
"Рассмотрение апелляционных жалоб пройдет в Мосгорсуде 29 октября", — сказала собеседница агентства.
Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Накануне стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
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Комментарии
Происшествия , Филипп Дельпаль , Майкл Калви , Мосгорсуд , Правительство РФ , РИА Новости
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