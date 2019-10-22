Россиянин задержан в Испании за убийство

Россиянин задержан в Испании по подозрению в убийстве жены

В испанском городе Дения (провинция Аликанте) гражданина России задержали по подозрению в убийстве своей супруги, также россиянки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальную полицию Аликанте.

Как отмечается, в ночь на 22 октября соседка супругов услышала крики в соседней квартире и позвонила в полицию, спустя время о нападении на мать заявила несовершеннолетняя дочь умершей.

Прибывшие на место полицейские нашли 44-летнюю женщину уже мертвой, ей перерезали горло.

Ее 54-летнего мужа задержали на месте. По данным полиции, девочка в настоящее время находится у соседей.

Известно, что ранее умершая обращалась в суд по фактам семейного насилия, суд выдал ордер о запрете мужчине приближаться к ней.

В посольстве России в Испании сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняет Генеральное консульство в Барселоне.