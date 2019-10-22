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Россиянин задержан в Испании по подозрению в убийстве жены 

Газета.Ru + ещё 2 43 минуты назад
Россиянин задержан в Испании за убийство
Фото: РИА Новости
В испанском городе Дения (провинция Аликанте) гражданина России задержали по подозрению в убийстве своей супруги, также россиянки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальную полицию Аликанте.
Как отмечается, в ночь на 22 октября соседка супругов услышала крики в соседней квартире и позвонила в полицию, спустя время о нападении на мать заявила несовершеннолетняя дочь умершей.
Прибывшие на место полицейские нашли 44-летнюю женщину уже мертвой, ей перерезали горло.
Ее 54-летнего мужа задержали на месте. По данным полиции, девочка в настоящее время находится у соседей.
Известно, что ранее умершая обращалась в суд по фактам семейного насилия, суд выдал ордер о запрете мужчине приближаться к ней.
В посольстве России в Испании сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняет Генеральное консульство в Барселоне.
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