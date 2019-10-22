Одной из жертв массовой резни в Новой Москве оказалась беременная

В числе погибших в поножовщине в хостеле в Новой Москве была беременная женщина, сообщает ГСУ СК по Москве.

Следствие установило личность причастного к нападению в хостеле, им оказался уроженец Курганской области 1993 года рождения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данным следствия, задержанный является сотрудником указанного заведения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте», — отмечает СК.

Самому подозреваемому сейчас оказывают медицинскую помощь, так как во время нападения он повредил себе руку, после чего следователи приступят к его допросу.

Также следствие и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, проводятся допросы соседей и очевидцев.

Ранее СК опубликовал видео с места двойного убийства в Новой Москве. Сообщалось, что кроме двух убитых с места преступления были госпитализированы еще четверо человек.