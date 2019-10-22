Убийцу 12-летней девочки в Чите осудили на пожизненное

Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд во вторник приговорил Алексея Фирулева к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней девочки в Чите в октябре 2018 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк

Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года. Девочку нашли убитой спустя четыре день. На следующий день по подозрению в убийстве следователями был задержан работник одной из автостоянок, трижды судимый за сексуальное насилие.