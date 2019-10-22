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Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Убийцу 12-летней девочки в Чите осудили на пожизненное
Фото: РИА Новости
Забайкальский краевой суд во вторник приговорил Алексея Фирулева к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней девочки в Чите в октябре 2018 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.
Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года. Девочку нашли убитой спустя четыре день. На следующий день по подозрению в убийстве следователями был задержан работник одной из автостоянок, трижды судимый за сексуальное насилие.
"Суд приговорил Фирулева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также по решению суда он должен выплатить родственникам девочки моральную компенсацию в 5 миллионов рублей", — сказала Михайлюк.
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