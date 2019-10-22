Россиянин попросил убежище на Украине

На пункте пропуска на Украину «Сеньковка» во время прохождения границы 26-летний гражданин России попросил политическое убежище. Он пояснил, что на родине его преследуют за участие в протестных акциях.

Мужчину после проведения необходимых мероприятий направили в органы государственной миграционной службы, сообщается в пресс-релизе Госпогранслужбы Украины.

По данным Daily Storm, речь идёт об участнике несанкционированной акции в Москве 27 июля Айдаре Губайдулине. По предварительной информации, отпущенный под подписку о невыезде молодой человек намерен обосноваться в Киеве.