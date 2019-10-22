Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин попросил убежище на Украине 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Россиянин попросил убежище на Украине
Фото: globallookpress.com
На пункте пропуска на Украину «Сеньковка» во время прохождения границы 26-летний гражданин России попросил политическое убежище. Он пояснил, что на родине его преследуют за участие в протестных акциях.
Мужчину после проведения необходимых мероприятий направили в органы государственной миграционной службы, сообщается в пресс-релизе Госпогранслужбы Украины.
По данным Daily Storm, речь идёт об участнике несанкционированной акции в Москве 27 июля Айдаре Губайдулине. По предварительной информации, отпущенный под подписку о невыезде молодой человек намерен обосноваться в Киеве.
Об отъезде Губайдулина из России журналистам 17 октября рассказал его адвокат Максим Пашков. Он пояснил, что не знает, куда конкретно уехал подзащитный, писал News.ru. Вскоре после этого правоохранители пришли в квартиру Губайдулина с обысками.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
News.ru: последние новости
Житель Дагестана заставил жену избавиться от ребёнка из-за его пола Житель Дагестана заставил жену избавиться от ребёнка из-за его пола Дочь посла Ирана покончила с собой в центре Москвы Дочь посла Ирана покончила с собой в центре Москвы Рабочие погибли в результате аварии на руднике «Норникеля» Рабочие погибли в результате аварии на руднике «Норникеля»
Комментарии1
Происшествия , Максим Пашков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как у Тимати: муж отвез жену на аборт из-за пола ребенка
Как у Тимати: муж отвез жену на аборт из-за пола ребенка3
Шварценеггер рассказал о встрече со смертью
Шварценеггер рассказал о встрече со смертью2
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников27
Россиян предупредили о надвигающихся холодах
Россиян предупредили о надвигающихся холодах1
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing8
Видео
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
03:02
Российские вертолеты заняли базу США в Сирии
Армия Ближний Восток
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
00:38
В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку
Происшествия
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
01:00
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Шоу-бизнес
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден пассажирский Boeing
Происшествия
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
01:00
Двойник Зеленского мечтает о роли главы Украины
Общество
Эрдоган выложил карту перед Путиным
00:12
Эрдоган выложил карту перед Путиным
Ближний Восток В мире
Названа причина смерти дочери посла Ирана
23:56
Названа причина смерти дочери посла Ирана
Происшествия
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
00:41
Резня в Новой Москве: опубликовано видео с места ЧП
Происшествия Криминал
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
00:40
Несколько часов до войны. Что решат Путин и Эрдоган
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение