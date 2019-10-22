Россиянин попросил убежище на Украине 

На пункте пропуска на Украину «Сеньковка» во время прохождения границы 26-летний гражданин России попросил политическое убежище. Он пояснил, что на родине его преследуют за участие в протестных акциях.
Мужчину после проведения необходимых мероприятий направили в органы государственной миграционной службы, сообщается в пресс-релизе Госпогранслужбы Украины.
‼ На кордоні росіянин попросив політичного притулку в Україніhttps://t.co/T8IjjzjtTh#ДПСУ #Держприкордонслужба #прикордонники #новини #border_guards #news pic.twitter.com/s1fTam5Ftw— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) October 22, 2019
По данным Daily Storm, речь идёт об участнике несанкционированной акции в Москве 27 июля Айдаре Губайдулине. По предварительной информации, отпущенный под подписку о невыезде молодой человек намерен обосноваться в Киеве.
Об отъезде Губайдулина из России журналистам 17 октября рассказал его адвокат Максим Пашков. Он пояснил, что не знает, куда конкретно уехал подзащитный, писал News.ru. Вскоре после этого правоохранители пришли в квартиру Губайдулина с обысками.