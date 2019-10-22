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В Германии полиция на вертолете четыре часа гналась за агрессивной коровой 

Мир24 1 час назад
Корова заставила полицейских гнаться за ней четыре часа
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
В южном немецком городе Занд-ам-Майн (Бавария) полиция на протяжении нескольких часов преследовала агрессивную» корову, сбежавшую от своего хозяина, сообщает Deutsche Welle.
Сначала стало известно, что у фермера сбежали две коровы, при этом одно животное ему удалось сразу вернуть на место. А вот со вторым возникли проблемы.
600-килограммовая буренка отказалась подчиняться хозяину и убежала в центр города. В первый раз ее заметили у местного супермаркета, затем она пробежала через чей-то парник и разрушила его. Далее буренка направилась в сторону стоянки для автодомов, успела лягнуть фермера, который попытался ее успокоить, повредила несколько машин и скутер.
В погоню за буренкой устремились несколько полицейских машин и вертолет, оснащенный тепловизором. Стражи порядка предостерегли местных жителей, чтобы они не попадались на глаза животному.
Наконец, корова забежала в аллею, которая заканчивалась тупиком. Там ее выследил полицейский вертолет. Стражи порядка заблокировали животному пути для отступления, после чего ветеринар вколол буренке транквилизатор с помощью выстрела из духовой трубки.
Напомним, в сентябре в Польше 14 полицейских патрулей 12 часов преследовали крупного оленя, который случайно забрел в город Бельско-Бяла.
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Происшествия , Deutsche Welle , Бавария , Германия
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