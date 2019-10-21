Росгвардейцы задержали в Москве возможного «кладмена»

Росгвардейцы задержали на юго-западе Москвы предполагаемого «кладмена»

Росгвардейцы задержали на юго-западе Москвы мужчину, которого подозревают в закладке наркотиков, у него нашли порядка 400 граммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного молодого человека с рюкзаком около парковой зоны. При виде патрульного автомобиля мужчина спрятался за деревьями, а когда сотрудники Росгвардии приблизились к нему, бросил в их сторону свой рюкзак и попытался скрыться", — сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики догнали и задержали мужчину.

"Мужчина не смог объяснить свое поведение, а также ответить на вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе запрещенные предметы и вещества", — сообщили в пресс-службе.

На место прибыла оперативно-следственная группа, которая при обыске обнаружила у мужчины восемь пакетов и два свертка с неизвестным веществом. Как установила позднее экспертиза, это были наркотики общим весом около 400 граммов. Помимо этого, в телефоне молодого человека были обнаружены фотографии мест предполагаемых "закладок" в разных районах города.