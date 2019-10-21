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Россиянина в Польше задержали за контрабанду уникального янтаря 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россиянин задержан в Польше за контрабанду янтаря
Фото: depositphotos.com
На польско-российской границе задержали гражданина России, который пытался нелегально вывезти уникальный янтарь, сообщила пресс-служба таможенной службы Польши.
«Контрабандист был задержан на пограничном переходе «Гроново», где заявил сотрудникам таможни, что не имеет при себе запрещенных к провозу товаров и вещей. Однако во время личного досмотра у россиянина было обнаружено под одеждой 820 грамм уникального янтаря. Куски окаменелой смолы содержали инклюзы — включения флоры и фауны возрастом сотни миллионов лет», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Янтарь изъят для экспертной оценки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Федеральная таможенная служба , Интерфакс , Польша
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