Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Чирцову 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фигуранту «московского дела» продлили арест
Фото: РИА Новости
Басманный суд столицы принял решение о продлении ареста участнику митинга за честные выборы 27 июля Никите Чирцову. Мужчина останется под стражей до 27 января.
Молодого человека обвиняют в насилии к представителю власти. По данным следствия, в ходе массового мероприятия он толкнул силовика в область грудной клетки, что причинило полицейскому боль, передаёт «Медиазона».
Как писал News.ru, Чирцова задержали в Минске 28 августа сотрудники местных правоохранительных органов, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию. Он прибыл в Москву 30 августа, однако был задержан только 2 сентября. 3 сентября Басманный суд отправил его в СИЗО до 2 ноября.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
News.ru: последние новости
Полицейские нашли трупы депутата Сидоровой и её семьи Полицейские нашли трупы депутата Сидоровой и её семьи Площадь пожара в промзоне на востоке Москвы увеличилась в три раза Площадь пожара в промзоне на востоке Москвы увеличилась в три раза Избивали ногами: сотрудник отеля рассказал о потасовке с сыном депутата Избивали ногами: сотрудник отеля рассказал о потасовке с сыном депутата
Происшествия , Криминал , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу14
Названы причины зависти Запада к России
Названы причины зависти Запада к России227
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе46
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище20
Макрон позвонил Путину
Макрон позвонил Путину10
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение