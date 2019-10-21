Фигуранту «московского дела» продлили арест

Басманный суд столицы принял решение о продлении ареста участнику митинга за честные выборы 27 июля Никите Чирцову. Мужчина останется под стражей до 27 января.
Молодого человека обвиняют в насилии к представителю власти. По данным следствия, в ходе массового мероприятия он толкнул силовика в область грудной клетки, что причинило полицейскому боль, передаёт «Медиазона».
Как писал News.ru, Чирцова задержали в Минске 28 августа сотрудники местных правоохранительных органов, заявив, что ему необходимо вернуться в Россию. Он прибыл в Москву 30 августа, однако был задержан только 2 сентября. 3 сентября Басманный суд отправил его в СИЗО до 2 ноября.