Мужчину убили и закопали из-за 1 млн рублей

В Ивановской области двое мужчин закопали знакомого из-за 1 млн рублей

Делом двух убийц-грабителей занимается региональный СУСК . Ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства 56-летнего жителя Савинского района. Мужчина бесследно исчез сразу после того, как съездил в Москву , чтобы занять 1 млн рублей.

Вскоре нашли тело мужчины. Оно было закопано в лесу. На место преступления показал один из приятелей мужчины. Вместе с ним и своим подельником они сопровождали товарища до столицы и обратно. На обратном пути остановили машину около лесополосы, якобы, чтобы отлучиться для отправления естественной нужды.

Как только мужчина вышел из автомобиля, его цинично убили. Оружие было приготовлено заранее. Тело закопали в лесополосе.

Задержан один из преступников. У него дома нашла часть украденного у мужчины миллиона рублей. Его подельника ищут. Расследование уголовного дела продолжается.