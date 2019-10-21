Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ивановской области двое мужчин закопали знакомого из-за 1 млн рублей 

SM News 1 час назад
Мужчину убили и закопали из-за 1 млн рублей
Фото: РИА Новости
Делом двух убийц-грабителей занимается региональный СУСК. Ведомство возбудило уголовное дело по факту убийства 56-летнего жителя Савинского района. Мужчина бесследно исчез сразу после того, как съездил в Москву, чтобы занять 1 млн рублей.
Вскоре нашли тело мужчины. Оно было закопано в лесу. На место преступления показал один из приятелей мужчины. Вместе с ним и своим подельником они сопровождали товарища до столицы и обратно. На обратном пути остановили машину около лесополосы, якобы, чтобы отлучиться для отправления естественной нужды.
Как только мужчина вышел из автомобиля, его цинично убили. Оружие было приготовлено заранее. Тело закопали в лесополосе.
Задержан один из преступников. У него дома нашла часть украденного у мужчины миллиона рублей. Его подельника ищут. Расследование уголовного дела продолжается.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
SM News: последние новости
Четыре трупа за отказ отдавать земли: СК показал жертв банды Шишканова Четыре трупа за отказ отдавать земли: СК показал жертв банды Шишканова Семьям погибших при прорыве дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн руб Семьям погибших при прорыве дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн руб Задержанному за убийство школьницы в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство школьницы в Саратове предъявили обвинение
Происшествия , Криминал , СКР , Ивановская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана28
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото268
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище15
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей
Танкист оторвал себе ногу и спас товарищей
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
03:10
Возвращение блудного батьки: Лукашенко едет в Европу
СНГ Статьи
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
01:52
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
00:21
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Происшествия
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение