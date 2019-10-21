Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском

В СК РФ назвали число потерпевших после прорыва дамб под Красноярском

По данным следователей, 14 человек из 15 погибших уже опознаны родственниками.

«Осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек, проведено 6 выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, назначено и проводится пятнадцать экспертиз, на данный момент четырнадцать рабочих, погибших при прорыве каскада дамб, опознаны родственниками», — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее был арестован генеральный директор артели «Сисим» Максим Ковалев . Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

«Такое решение было обусловлено в том числе тем, что имело место воспрепятствование следствию, так как 19 октября 2019 года в вечернее время сотрудники компании пытались вывезти из офиса финансовые документы и системные блоки», — говорится в сообщении регионального СК РФ.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на субботу, когда в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошел прорыв каскада дамб. Вода снесла общежития рабочих артели. В результате 15 человек погибли, 5 числятся пропавшими без вести.