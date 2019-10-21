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В СК РФ назвали число потерпевших после прорыва дамб под Красноярском 

ТК «Звезда» + ещё 28 36 минут назад
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Фото: МЧС РФ
По данным следователей, 14 человек из 15 погибших уже опознаны родственниками.
Следователи регионального СК РФ по Красноярскому краю и республики Хакасия опросили 185 свидетелей и очевидцев, провели обыски в офисах золотопромышленной артели, совершили 6 выемок документов и электронных носителей информации и признали потерпевшими 29 человек.
«Осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек, проведено 6 выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, назначено и проводится пятнадцать экспертиз, на данный момент четырнадцать рабочих, погибших при прорыве каскада дамб, опознаны родственниками», — говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее был арестован генеральный директор артели «Сисим» Максим Ковалев. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
«Такое решение было обусловлено в том числе тем, что имело место воспрепятствование следствию, так как 19 октября 2019 года в вечернее время сотрудники компании пытались вывезти из офиса финансовые документы и системные блоки», — говорится в сообщении регионального СК РФ.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на субботу, когда в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошел прорыв каскада дамб. Вода снесла общежития рабочих артели. В результате 15 человек погибли, 5 числятся пропавшими без вести.
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу помочь людям, пострадавшим из-за произошедшего ЧП на реке Сейбе.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Пожары , Александр Усс , Максим Ковалев , Владимир Путин , СКР , Красноярск , Красноярский Край , Республика Хакасия
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