Крупный пожар на складе произошёл в Новосибирске

В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
На месте пожара работает 19 единиц техники.
Представитель МЧС отметил, что, по словам рабочих, из здания все эвакуировались.
«По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, горит кровля», — заявили в ведомстве.
Во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
11 июля URA.RU сообщало, что в районе Центрального рынка Перми произошёл крупный пожар.