В смерти школьника заподозрили педагога

В смерти российского школьника заподозрили педагога

Ученики школы №94 Нижнего Новгорода, чей учащийся покончил с собой после занятий, обвинили в случившемся социального педагога, которая по совместительству работает учительницей ОБЖ у некоторых классов и не дает исправлять оценки. Об этом «Говорит Москва » сообщила одна из школьниц.

По словам девочки, это «ужасный человек», которая «морально давит, унижает, пристает». Педагоги отправляют к ней детей, если они в чем-то провинились, не принесли домашнее задание или сменную обувь.

«Она как раз-таки должна с нами разговаривать, но чаще всего кричит. Именно она проводит "воспитательные беседы" или к ней ставят на учет», — сказала собеседница радиостанции.

Она добавила, что мальчик убил себя за пределами школы после урока физкультуры.

«Говорит Москва» отмечает, что в социальных сетях погибший демонстрировал любовь к паркуру и рок-музыке, имел оранжевый пояс по каратэ.

Ранее «ProГородНН» писал, что 18 октября десятиклассника нашли под окнами своего дома, он умер в катере скорой по пути в больницу. Знакомый подростка рассказал изданию, что он был достаточно впечатлительным. У школьника были напряженные отношения с учителями и одноклассниками. Один из преподавателей публично заявил, что он «не способен учиться на отлично».